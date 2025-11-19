Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
20:46 19.11.2025
|Фото пресс-службы Сбера
«Я хотел бы анонсировать, что мы приняли решение в самое ближайшее время выложить в открытый доступ, в так называемый open-source, наши самые продвинутые флагманские модели искусственного интеллекта, такие как GigaChat 3 Ultra Preview, GigaChat Lightning, новые поколение моделей распознавания речи GigaAM, модели генерации изображений и видео Kandinsky 5.0. И модели эти будут распространяться по лицензии, позволяющей ряд из них использовать даже в коммерческих целях», – сообщил он.
«Это станет самым крупным в Европе open-source проектом. Все эти модели мы выкладываем в свободный доступ со всеми весами», – заявил Герман Греф.
