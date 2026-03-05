Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о создании преступного сообщества — СК РФ
16:14 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала Петренко.
[обновлено 16:48]
Бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову вменяется совершение свыше 15 преступлений, следует из пресс-релиза официального представителя СК России.
Согласно данным СК, Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, 12 эпизодах растраты, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и двух эпизодах получения взятки.
НОВОСТИ
- 17:00 05.03.2026
- Около 10 тыс. российских туристов вывезено из всех стран Персидского залива — АТОР
- 16:32 05.03.2026
- Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран — Mehr
- 16:00 05.03.2026
- ЕС не зависит от нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита — Каллас
- 15:50 05.03.2026
- Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбера для преподавателей
- 15:32 05.03.2026
- Решение прекратить поставки газа в ЕС еще не принято — Песков
- 15:12 05.03.2026
- Минтруд отметил рост числа отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком
- 15:00 05.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 215 военных — Минобороны
- 14:32 05.03.2026
- АЭС «Бушер» в Иране не является целью Израиля — посол еврейского государства в РФ
- 14:20 05.03.2026
- Сбер – самый дорогой банковский бренд Восточной Европы в рейтинге Brand Finance
- 14:12 05.03.2026
- В Швеции значительно сократилось доверие населения к НАТО — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать