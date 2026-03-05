0
НОВОСТИ

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о создании преступного сообщества — СК РФ

16:14 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала Петренко.

[обновлено 16:48]

Бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову вменяется совершение свыше 15 преступлений, следует из пресс-релиза официального представителя СК России.

Согласно данным СК, Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, 12 эпизодах растраты, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и двух эпизодах получения взятки.

