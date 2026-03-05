0
0
92
НОВОСТИ

Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран — Mehr

16:32 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько высокопоставленных сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США погибли в результате недавнего удара Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран. Об этом сообщило агентство Mehr.

1 марта агентство Tasnim сообщило о гибели 6 сотрудников ЦРУ США в результате иранского удара по территории ОАЭ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 05.03.2026
Около 10 тыс. российских туристов вывезено из всех стран Персидского залива — АТОР
0
26
16:14 05.03.2026
Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о создании преступного сообщества — СК РФ
0
144
16:00 05.03.2026
ЕС не зависит от нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита — Каллас
0
156
15:50 05.03.2026
Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбера для преподавателей
0
156
15:32 05.03.2026
Решение прекратить поставки газа в ЕС еще не принято — Песков
0
213
15:12 05.03.2026
Минтруд отметил рост числа отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком
0
213
15:00 05.03.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 215 военных — Минобороны
0
228
14:32 05.03.2026
АЭС «Бушер» в Иране не является целью Израиля — посол еврейского государства в РФ
0
286
14:20 05.03.2026
Сбер – самый дорогой банковский бренд Восточной Европы в рейтинге Brand Finance
0
257
14:12 05.03.2026
В Швеции значительно сократилось доверие населения к НАТО — опрос
0
282

Возврат к списку