Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран — Mehr

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько высокопоставленных сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США погибли в результате недавнего удара Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран. Об этом сообщило агентство Mehr.

1 марта агентство Tasnim сообщило о гибели 6 сотрудников ЦРУ США в результате иранского удара по территории ОАЭ.