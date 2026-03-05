Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран — Mehr
16:32 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько высокопоставленных сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США погибли в результате недавнего удара Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран. Об этом сообщило агентство Mehr.
1 марта агентство Tasnim сообщило о гибели 6 сотрудников ЦРУ США в результате иранского удара по территории ОАЭ.
