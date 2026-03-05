Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбера для преподавателей
15:50 05.03.2026
Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбера для преподавателей. Впервые программа охватит весь учебный год: три сезона, 14 треков по ИИ, разработке, управлению цифровыми проектами и мягким навыкам. В 2026 году Школа примет 4 000 участников — вдвое больше, чем годом ранее. Пройти обучение можно один раз в год, выбрав один трек в любом из сезонов.
Набор на весенний сезон уже открыт. Преподаватели смогут освоить генеративный ИИ, разобраться в том, как устроены ИИ-агенты и где они уже меняют бизнес и образование, научиться работать с ИИ-ассистентами и другими современными инструментами разработки. Совместно с ИТМО разработан трек по обучению развитию мягких навыков у студентов — критического мышления, командной работы и умения принимать решения.
В июне откроется регистрация на летний сезон с акцентом на применении ИИ в разных отраслях экономики: как технологии уже меняют медицину, строительство, агросектор и финансы, как работать с данными и строить AI-ready архитектуру. Набор на осенний сезон начнётся в сентябре — программа посвящена управлению цифровыми продуктами и командами, дизайну с ИИ и ESG в эпоху технологий.
Формат единый для всех сезонов: обучение полностью онлайн, включает вебинары с экспертами Сбера, электронные курсы и итоговую аттестацию. По итогам выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Участники получают готовые учебные материалы, бизнес-кейсы из практики Сбера и доступ к лицензиям на цифровые платформы и ИИ-инструменты.
«Мы вкладываем в Цифровую школу лучшую экспертизу Сбера — опыт и знания людей, которые разрабатывают ИИ-технологии, запускают продукты, решают задачи, с которыми регулярно сталкивается бизнес, – сказала Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера. – В этом году мы решили не ограничиваться одним сезоном и сделали программу всесезонной, чтобы как можно больше преподавателей по всей стране могли получить актуальные знания в удобное для них время».
«Одна из ключевых задач СберУниверситета — поддерживать студентов и преподавателей на пути их профессионального роста, – отметила Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета. – Несмотря на быстрое развитие ИИ-технологий, мы видим острую потребность в развитии лидерских компетенций. Качество человеческого общения становится все более важным фактором в развитии любого проекта от студенческих инициатив до создания собственного бизнеса. Именно поэтому в этом году совместно с ИТМО мы запустили новый трек по развитию мягких навыков у студентов».
НОВОСТИ
- 17:00 05.03.2026
- Около 10 тыс. российских туристов вывезено из всех стран Персидского залива — АТОР
- 16:32 05.03.2026
- Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран — Mehr
- 16:14 05.03.2026
- Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о создании преступного сообщества — СК РФ
- 16:00 05.03.2026
- ЕС не зависит от нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита — Каллас
- 15:32 05.03.2026
- Решение прекратить поставки газа в ЕС еще не принято — Песков
- 15:12 05.03.2026
- Минтруд отметил рост числа отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком
- 15:00 05.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 215 военных — Минобороны
- 14:32 05.03.2026
- АЭС «Бушер» в Иране не является целью Израиля — посол еврейского государства в РФ
- 14:20 05.03.2026
- Сбер – самый дорогой банковский бренд Восточной Европы в рейтинге Brand Finance
- 14:12 05.03.2026
- В Швеции значительно сократилось доверие населения к НАТО — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать