Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбера для преподавателей. Впервые программа охватит весь учебный год: три сезона, 14 треков по ИИ, разработке, управлению цифровыми проектами и мягким навыкам. В 2026 году Школа примет 4 000 участников — вдвое больше, чем годом ранее. Пройти обучение можно один раз в год, выбрав один трек в любом из сезонов.

Набор на весенний сезон уже открыт. Преподаватели смогут освоить генеративный ИИ, разобраться в том, как устроены ИИ-агенты и где они уже меняют бизнес и образование, научиться работать с ИИ-ассистентами и другими современными инструментами разработки. Совместно с ИТМО разработан трек по обучению развитию мягких навыков у студентов — критического мышления, командной работы и умения принимать решения.

В июне откроется регистрация на летний сезон с акцентом на применении ИИ в разных отраслях экономики: как технологии уже меняют медицину, строительство, агросектор и финансы, как работать с данными и строить AI-ready архитектуру. Набор на осенний сезон начнётся в сентябре — программа посвящена управлению цифровыми продуктами и командами, дизайну с ИИ и ESG в эпоху технологий.

Формат единый для всех сезонов: обучение полностью онлайн, включает вебинары с экспертами Сбера, электронные курсы и итоговую аттестацию. По итогам выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Участники получают готовые учебные материалы, бизнес-кейсы из практики Сбера и доступ к лицензиям на цифровые платформы и ИИ-инструменты.

«Мы вкладываем в Цифровую школу лучшую экспертизу Сбера — опыт и знания людей, которые разрабатывают ИИ-технологии, запускают продукты, решают задачи, с которыми регулярно сталкивается бизнес, – сказала Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера. – В этом году мы решили не ограничиваться одним сезоном и сделали программу всесезонной, чтобы как можно больше преподавателей по всей стране могли получить актуальные знания в удобное для них время».

«Одна из ключевых задач СберУниверситета — поддерживать студентов и преподавателей на пути их профессионального роста, – отметила Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета. – Несмотря на быстрое развитие ИИ-технологий, мы видим острую потребность в развитии лидерских компетенций. Качество человеческого общения становится все более важным фактором в развитии любого проекта от студенческих инициатив до создания собственного бизнеса. Именно поэтому в этом году совместно с ИТМО мы запустили новый трек по развитию мягких навыков у студентов».