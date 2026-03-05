Сбер – самый дорогой банковский бренд Восточной Европы в рейтинге Brand Finance
14:20 05.03.2026
Стоимость бренда Сбера выросла за год на 47,3% и составляет $7,117 млрд. Сбербанк серьёзно улучшил свои позиции в рейтинге Brand Finance Banking 500, который ежегодно оценивает стоимость банковских брендов. По сравнению с прошлым годом Сбер поднялся в табели о рангах на 17 строк — с 78 на 61.
Сбер — единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и первый среди конкурентов из Восточной Европы. Как показал отчёт Brand Finance, несмотря стабильно сложной конъюнктуру на внешних рынках, российский банк демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, разрабатывает продукты и сервисы мирового уровня и сохраняет доверие более 110 миллионов частных и корпоративных клиентов, оставаясь в топе самых ценных брендов мира.
«Стоимость бренда — один из ключевых активов для компании и показатель доверия клиентов, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент - директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Он зарабатывается с каждым взаимодействием человека с нами — когда нужно быстро решить свою задачу или узнать новое. Когда технологии действительно помогают день за днём и позволяют получать приятные эмоции. Сегодня капитал бренда становится главным отличием сильных компаний и платформой, на которой можно развивать новые бизнес-направления. Технологии можно скопировать. Доверие — нет. И наша задача — ежедневно зарабатывать его делом».
Лидерство в рейтинге сохранил китайский Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на 14,9% (до $90,8 млрд). Затем следует другой представитель Китая - China Construction Bank (-1,5% до $77,181 млрд). На третью позицию в этом году вышел Bank of China (+10,9% до $70,8 млрд), который обогнал Agricultural Bank Of China (-10,6% до $62,8 млрд). Всего же в первую «сотню» рейтинга вошли 15 банков из Китая.
К слову, в первую «сотню» рейтинга вошли банки стран-участниц БРИКС: индийские HDFC Bank (41-е место), Axis Bank (96-е), а также Emirates NBD (71-й), FAB (77-й) и ADCB (93-й) из ОАЭ и барзильские Banco do Brasil (85-й), Bradesco (90-й) и Nubank (98-й).
Brand Finance — независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.
Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.
