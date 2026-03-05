0
НОВОСТИ

В Белоруссии за 5 лет число многодетных семей выросло на 15% — Лукашенко

13:32 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число многодетных семей в Белоруссии за 5 лет выросло на 15%. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на вручении государственных наград в честь Дня женщин.

«Многодетных семей в Беларуси за пять лет стало больше на 15 процентов», — цитирует президента близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого». По словам белорусского лидера, сегодня 120 тысяч семейных пар воспитывают троих и более малышей.

