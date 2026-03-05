0
НОВОСТИ

Два дрона, летевших со стороны Ирана, упали и взорвались в Нахичевани — агентство Trend

13:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотника, летевших с иранской стороны, упали и взорвались в Нахичевани. Об этом сообщило местное агентство Trend.

По его утверждению, один дрон упал непосредственно на территории аэропорта, второй взорвался во дворе близлежащей школы.

