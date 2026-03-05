Два дрона, летевших со стороны Ирана, упали и взорвались в Нахичевани — агентство Trend
13:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотника, летевших с иранской стороны, упали и взорвались в Нахичевани. Об этом сообщило местное агентство Trend.
По его утверждению, один дрон упал непосредственно на территории аэропорта, второй взорвался во дворе близлежащей школы.
НОВОСТИ
- 14:00 05.03.2026
- РФ не получала от Ирана просьб о помощи, в том числе с вооружением — Песков
- 13:32 05.03.2026
- В Белоруссии за 5 лет число многодетных семей выросло на 15% — Лукашенко
- 13:12 05.03.2026
- Продолжительная военная операция в Иране может сделать США уязвимыми — Блинкен
- 12:40 05.03.2026
- Создан инструмент для удешевления вычислений при разработке ИИ
- 12:32 05.03.2026
- Нефть сорта Brent торгуется около $84,1 за баррель
- 12:20 05.03.2026
- У Саудовской Аравии осталось две недели, прежде чем придется сокращать добычу нефти — FT
- 12:05 05.03.2026
- Найдены 87 тел погибших с потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата
- 12:00 05.03.2026
- В колонии на Кубани осужденный склонял сокамерников к госизмене — ФСБ
- 11:32 05.03.2026
- В ЕС задумались, как избежать возможной волны беженцев из Ирана — Politico
- 11:20 05.03.2026
- В аэропорту Сочи задерживается 90 рейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать