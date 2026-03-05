Решение прекратить поставки газа в ЕС еще не принято — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение прекратить поставки газа в страны Евросоюза не принято, президент России Владимир Путин пока предложил кабмину проработать этот вопрос. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему», — акцентировал внимание представитель Кремля, отвечая на вопрос, принято ли решение прекратить поставки газа в Европу уже сейчас.