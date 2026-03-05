Переговоры между РФ и Украиной нужны США больше, чем России — Костюков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение переговоров между Россией и Украиной больше нужно Соединенным Штатам, нежели РФ. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

«Переговоры то больше им [США] нужны, чем нам», — сказал он, отвечая на вопрос в эфире «Вестей» о том, как РФ будет возвращать США за стол переговоров.