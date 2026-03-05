0
0
154
НОВОСТИ

Власти ФРГ решили брать деньги с пассажиров за перелет эвакуационным рейсом с Ближнего Востока

18:45 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкие туристы, эвакуируемые правительством Германии из стран Ближнего Востока чартерными рейсами, должны будут заплатить по 500 евро каждый за перелет. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, МИД ФРГ заявил, что эта цена соответствует стандартному билету на рейс эконом-класса.

Первый эвакуационный рейс с гражданами Германии прилетел в аэропорт города Франкфурт-на-Майне утром в четверг, на борту находились люди, относящиеся к категории особо уязвимых, пишет газета со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля.

