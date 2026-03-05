Власти ФРГ решили брать деньги с пассажиров за перелет эвакуационным рейсом с Ближнего Востока
18:45 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Немецкие туристы, эвакуируемые правительством Германии из стран Ближнего Востока чартерными рейсами, должны будут заплатить по 500 евро каждый за перелет. Об этом пишет газета Bild.
По ее информации, МИД ФРГ заявил, что эта цена соответствует стандартному билету на рейс эконом-класса.
Первый эвакуационный рейс с гражданами Германии прилетел в аэропорт города Франкфурт-на-Майне утром в четверг, на борту находились люди, относящиеся к категории особо уязвимых, пишет газета со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля.
НОВОСТИ
- 18:30 05.03.2026
- В АТОР оценили примерные убытки российских турфирм от кризиса на Ближнем Востоке
- 17:40 05.03.2026
- Переговоры между РФ и Украиной нужны США больше, чем России — Костюков
- 17:12 05.03.2026
- Алиев потребовал от Ирана разъяснений из-за инцидента с БПЛА в Нахичевани
- 17:00 05.03.2026
- Около 10 тыс. российских туристов вывезено из всех стран Персидского залива — АТОР
- 16:32 05.03.2026
- Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран — Mehr
- 16:14 05.03.2026
- Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о создании преступного сообщества — СК РФ
- 16:00 05.03.2026
- ЕС не зависит от нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита — Каллас
- 15:50 05.03.2026
- Стартовала круглогодичная Цифровая школа Сбера для преподавателей
- 15:32 05.03.2026
- Решение прекратить поставки газа в ЕС еще не принято — Песков
- 15:12 05.03.2026
- Минтруд отметил рост числа отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать