В АТОР оценили примерные убытки российских турфирм от кризиса на Ближнем Востоке
18:30 05.03.2026 Источник: Интерфакс
Российские туроператоры потеряли более 2,6 млрд рублей в связи с начавшимся военным конфликтом на Ближнем Востоке и остановкой регулярного авиасообщения, в последующие дни ущерб может вырасти до 3 млрд, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Ущерб туроператорам в сложившейся ситуации с 28 февраля по 5 марта составил 2,6 млрд рублей. Это оценка всех туроператоров, которые отправляли туристов в страны Ближнего Востока и транзитом через них. Понятно, что до конца недели эта цифра вырастет до 3 млрд рублей. Это немаленькие деньги", - сказала она на пресс-конференции в четверг.
Как отметила Ломидзе, существенную долю расходов составят выплаты туристам, решившим аннулировать туры и вернуть деньги.
