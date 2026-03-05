Глава МИД Ирана: Мы не просим о прекращении огня и не видим причины для переговоров с США

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран никого не просит о прекращении огня, Тегеран также не видит причин возобновлять переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы не просим о прекращении огня и не видим ни единой причины, по которой мы должны вести переговоры с США. Мы вели с ними переговоры дважды, и каждый раз они атаковали нас в разгар переговоров, — сказал министр в интервью телеканалу NBC News. — С нашей стороны не поступало запроса на прекращение огня и не было запросов на переговоры с США. Мы никогда не отправляли им подобных посланий».