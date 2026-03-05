У США на Ближнем Востоке размещено уже более 200 истребителей разных типов - СМИ
20:14 05.03.2026 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor в составе четырех самолетов, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA). Самолеты вылетели с британской авиабазы Лейкенхит, где они временно размещались после прибытия из США. Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно.
В понедельник и среду США перебросили из Англии на ближневосточные базы эскадрилью из 12 истребителей F-15E Strike Eagles и эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов. С учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.
