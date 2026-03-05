Арагчи: Ормузский пролив не закрыли, суда и танкеры сами не пытаются его пересекать

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран пока не планирует блокировать Ормузский пролив, однако Тегеран будет рассматривать все варианты действий в случае продолжения военного конфликта. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Его не закрыли. Суда и танкеры сами не пытаются пересекать пролив, потому что опасаются ударов обеих сторон. Прямо сейчас у нас нет намерений закрывать его, но по мере продолжения войны мы рассмотрим все сценарии», — сказал министр в интервью телеканалу NBC News.