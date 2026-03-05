0
НОВОСТИ

Около 10 тыс. российских туристов вывезено из всех стран Персидского залива — АТОР

17:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10 тыс. российских туристов вывезено из всех стран Персидского залива, до конца недели всех могут вернуть в РФ, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

«Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных (туристов — прим. ТАСС), включая сегодняшние утренние часы, уже около 10 тыс. из всех стран Персидского залива. Мы надеемся, что до конца недели всех удастся вывезти», — сказала Ломидзе.

