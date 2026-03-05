Алиев потребовал от Ирана разъяснений из-за инцидента с БПЛА в Нахичевани

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана должны объясниться и принести извинения азербайджанской стороне из-за инцидента с БПЛА в Нахичевани. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны.

«Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, и виновные в его совершении должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать объяснения азербайджанской стороне, принести извинения, а виновные в этом террористическом акте должны быть привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул Алиев.