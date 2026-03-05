ЕС не зависит от нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита — Каллас

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз не зависит от поставок нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита в топливе, таким образом эскалация на Ближнем Востоке в части энергообеспечения не затрагивает объединение. Такую оценку в разговоре с журналистами перед онлайн-совещанием глав МИД ЕС с министрами иностранных дел стран Персидского залива выразила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Мы не зависим от нефти, поступающей из стран Персидского залива. Так что на нас это не оказывает такого влияния. Но, очевидно, если рыночные цены растут, то это имеет влияние более широкое, но прямо сейчас мы этого еще не видим, так что причин для паники нет», — отметила Каллас.