НОВОСТИ

АЭС «Бушер» в Иране не является целью Израиля — посол еврейского государства в РФ

14:32 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль принимает во внимание озабоченности России насчет атомной электростанции «Бушер» в Иране, объект не является целью еврейского государства. Об этом заявил на брифинге посол Израиля в РФ Одед Йосеф.

«Мы очень хорошо осведомлены о проблеме, которую вы подняли. Естественно, наши российские коллеги и друзья обращались к нам по этим вопросам, и, конечно, принимаем во внимание данный вопрос. Наша цель только одна — и это аппарат иранского режима. Это наша единственная цель», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

