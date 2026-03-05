Продолжительная военная операция в Иране может сделать США уязвимыми — Блинкен

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительная военная операция США в Иране может сделать Вашингтон уязвимым, поставить его в невыгодное положение. Об этом заявил бывший госсекретарь США (2021-2025) Энтони Блинкен в подкасте агентства Bloomberg.

«Мы [в случае продолжительной военной операции] настолько истощим наш арсенал, и на его восстановление потребуется много времени, что это поставит нас в невыгодное положение, когда речь зайдет, скажем, о Китае или России», — сказал он.

«В войне президента [США Дональда] Трампа с Ираном отсутствуют три вещи: непосредственная угроза, аргументы, донесенные до американского народа, и четкая цель», — указал Блинкен на своей странице в соцсети X.