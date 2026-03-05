В Швеции значительно сократилось доверие населения к НАТО — опрос
14:12 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доверие шведов к НАТО резко сократилось. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проводимого социологическим центром Verian по заказу общественной организации Medieakademin. Участники опроса сообщают свое мнение относительно уровня доверия к институтам власти, учреждениям и организациям.
Согласно полученным данным, на сегодняшний день Североатлантическому альянсу очень или достаточно доверяют 47% респондентов. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.
Наибольшим авторитетом у жителей королевства пользуется полиция, уровень доверия к ней — 75%. Доверие вызывает также монопольный продавец алкоголя в стране Systembolaget — 73%. На вооруженные силы полагаются 69% участников опроса.
Рекордно высокое доверие вызывает сейчас королевская семья — 53% (49% годом ранее). Ее показатель превышает уровень доверия к государству, парламенту и правительству. Доверие к Центральному банку повысилось на 15 пунктов и достигло 64%.
