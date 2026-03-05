Минтруд отметил рост числа отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Растет число отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком в РФ. Об этом сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Елена Семенова.

«За последнее время мы видим рост числа отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком. Мы понимаем, что отчасти это связано с тем, что папы больше зарабатывают. И, соответственно, могут получать пособие по уходу за ребенком в большем размере», — сказала Семенова в ходе круглого стола в Госдуме.

Она добавила, что доля мужчин, которые осуществляют уход за ребенком до полутора лет, выросло с 20% в 2024 году до 32% в 2025-м, отметила Семенова.