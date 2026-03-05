0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 215 военных — Минобороны

15:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 215 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 225 военных, «Запад» — до 180, Южной группировки — до 135, «Центр» — свыше 345, «Восток» — свыше 280, «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.

