РФ не получала от Ирана просьб о помощи, в том числе с вооружением — Песков

14:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не получала от Тегерана обращений об оказании помощи, в том числе с вооружениями, на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — ответил он на вопрос, планирует ли РФ оказывать Ирану какую-то помощь, например с поставками вооружений.

