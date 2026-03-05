Нефть сорта Brent торгуется около $84,1 за баррель

12:32 Источник: Интерфакс

Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $84,05 за баррель, что на $2,65 (3,26%) выше, чем в конце предыдущих торгов. В среду эти контракты завершили сессию на уровне закрытия вторника $81,4 за баррель, соответствующем максимуму с января 2025 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,8 (3,75%), до $77,46 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,1 (0,1%), до $74,66 за баррель, максимума с июня.