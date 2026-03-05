0
0
0
НОВОСТИ

Нефть сорта Brent торгуется около $84,1 за баррель

12:32 05.03.2026 Источник: Интерфакс

Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $84,05 за баррель, что на $2,65 (3,26%) выше, чем в конце предыдущих торгов. В среду эти контракты завершили сессию на уровне закрытия вторника $81,4 за баррель, соответствующем максимуму с января 2025 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,8 (3,75%), до $77,46 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,1 (0,1%), до $74,66 за баррель, максимума с июня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 05.03.2026
У Саудовской Аравии осталось две недели, прежде чем придется сокращать добычу нефти — FT
0
56
12:05 05.03.2026
Найдены 87 тел погибших с потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата
0
94
12:00 05.03.2026
В колонии на Кубани осужденный склонял сокамерников к госизмене — ФСБ
0
101
11:32 05.03.2026
В ЕС задумались, как избежать возможной волны беженцев из Ирана — Politico
0
168
11:20 05.03.2026
В аэропорту Сочи задерживается 90 рейсов
0
171
11:15 05.03.2026
Сбер объявил о старте программы компенсации 50% НДС по торговому эквайрингу
0
160
11:05 05.03.2026
Не менее 105 гражданских объектов в Иране подверглись ударам США и Израиля
0
184
11:00 05.03.2026
Индонезия рассматривает возможность выхода из Совета мира — спикер парламента
0
207
10:32 05.03.2026
У США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD — ТВ
0
217
10:20 05.03.2026
Похолодание придет в Европейскую Россию после 8 марта
0
267

Возврат к списку