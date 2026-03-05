0
Индонезия рассматривает возможность выхода из Совета мира — спикер парламента

11:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индонезии рассматривают возможность выхода из Совета мира, созданного для управления сектором Газа, после нанесения США и Израилем ударов по Ирану. Об этом заявил председатель Народного консультативного конгресса (двухпалатного парламента) республики Ахмад Музани.

«Для Индонезии участие в Совете мира и выход из него — это возможный вариант, о котором президент [страны Прабово Субианто] уже неоднократно говорил. Мы можем выйти из [объединения] в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия», — приводит его слова информагентство Antara.

Спикер парламента напомнил, что Джакарта присоединилась к Совету мира, рассчитывая, что деятельность организации позволит ускорить процесс достижения независимости Палестины. Вместе с тем, по его словам, недавние удары, нанесенные Соединенными Штатами и Израилем по территории Ирана, побудили индонезийское руководство пересмотреть роль этой структуры. «Атаки США и Израиля на Иран ясно дали понять, что президент может пересмотреть участие Индонезии в Совете мира», — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава МИД Индонезии Сугионо заявлял, что страна может покинуть Совет мира, если его деятельность не будет соответствовать ожиданиям Джакарты.

