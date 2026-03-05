0
НОВОСТИ

Найдены 87 тел погибших с потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата

12:05 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели нашли 87 тел погибших с потопленного американскими военными у берегов Шри-Ланки иранского фрегата IRIS Dena. Об этом сообщил портал ADA Derana.

По его информации, служащие ВМС Шри-Ланки извлекли из воды 87 тел. 32 выживших члена экипажа были госпитализированы в одну из местных больниц, один из них находится в отделении интенсивной терапии. По данным иранских властей, на борту фрегата находились около 130 моряков.

