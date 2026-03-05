Не менее 105 гражданских объектов в Иране подверглись ударам США и Израиля

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 105 гражданских объектов в Иране подверглись ударам ВВС США и Израиля и были серьезно повреждены. Об этом сообщил штаб Иранского общества Красного Полумесяца.

«На настоящий момент 105 гражданских объектов подверглись атакам со стороны сионистского режима и США», — приводит заявление организации иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что наибольший ущерб получили здания в жилых районах городов Урмия, Исфахан, Хамадан, Керманшах, Мераге и Тегеран.