НОВОСТИ

В колонии на Кубани осужденный склонял сокамерников к госизмене — ФСБ

12:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и ФСИН России в колонии Краснодарского края выявили осужденного, склонявшего сокамерников к госизмене, предлагая убыть в зону СВО, чтобы перейти на сторону противника. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний в пенитенциарном учреждении Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1958 г. р., отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, предпринявшего попытки склонения других заключенных к государственной измене», — отметили в ЦОС. В ФСБ сообщили, что осужденный склонял сокамерников заключить контракт с Министерством обороны России и убыть в зону СВО, чтобы перейти на сторону противника и вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию.

