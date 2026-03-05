В ЕС задумались, как избежать возможной волны беженцев из Ирана — Politico
11:32 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чиновники ЕС опасаются потенциальной волны беженцев из-за конфликта в Иране и уже думают, как ее избежать. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.
По его словам, в ЕС опасаются возможной волны беженцев из Ирана, которая может включать в себя миллионы афганцев. Чиновник отметил, что политические настроения в Европе ожесточились после миграционного кризиса 2015–2016 годов, государства уже думают о том, как избежать повторения.
В Иране проживают около 4 млн афганцев. Большинство из них — беженцы, бежавшие от войны на родине.
