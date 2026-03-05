У Саудовской Аравии осталось две недели, прежде чем придется сокращать добычу нефти — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия будет вынуждена сократить добычу нефти через две недели из-за заполнения хранилищ, если не возобновит экспорт. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой аналитиков.

Издание отмечает, что крупнейшие страны-добытчики в Персидском заливе столкнулись с необходимостью возобновления экспорта до того, как их нефтехранилища будут заполнены.

По оценкам аналитиков, у Саудовской Аравии осталось всего две недели, прежде чем ей придется сократить добычу нефти, отмечает газета.