Сбер объявил о старте программы компенсации 50% НДС по торговому эквайрингу

11:15

Сбер начинает принимать заявки на компенсацию 50% от суммы начисленного и уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг. Компенсация будет предоставляться в виде премии по итогам квартала.

Компенсации по заявлению смогут получить клиенты, которые:

– не являются плательщиками НДС на дату выплаты премии и имеют годовой оборот меньше 20 млн рублей;

– работают по публичному договору торгового эквайринга в Сбере;

– имеют действующий расчётный счёт на последний день квартала.

Подать заявление можно в интернет-банке СберБизнес в разделе «Эквайринг». В течение квартала клиент может как подать заявку на участие в программе, так и отказаться от участия.

Премия будет выплачиваться ежеквартально, в течение 5 рабочих дней после завершения квартала.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России изменились условия для всех компаний, принимающих оплату по картам: услуги эквайринга теперь облагаются НДС по ставке 22%. В связи с изменениями законодательства Сбер обновил условия расчётов по эквайрингу. Тарифная политика за эквайринг не меняется для всех компаний, а обновление условий добавляет НДС на услугу.

«Мы детально изучили, как изменение налогового законодательства влияет на различные категории предпринимателей, и увидели, что эффект распределяется неравномерно, – рассказал Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Для компаний, которые не платят НДС и имеют небольшой годовой оборот — например, небольших семейных кафе, магазинов у дома или мастерских, — любое увеличение расходов критично, потому что напрямую влияет на их устойчивость и потребительские цены. Поэтому мы решили дифференцировать подход и адресно поддержать именно этот сектор. Сбер идёт навстречу малому бизнесу и берёт на себя половину дополнительной фискальной нагрузки. Мы запускаем программу компенсации таким предпринимателям в размере 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу. По нашим оценкам, уже в первом квартале 2026 года этой мерой потенциально смогут воспользоваться 600 тысяч компаний по всей стране, а общая сумма поддержки может превысить 1,2 миллиарда рублей. Разделяя с бизнесом часть расходов, мы не только помогаем ему сохранить маржинальность, но и замедляем инфляцию для миллионов наших граждан».

Для компаний крупного и среднего бизнеса условия расчётов по эквайрингу будут скорректированы на полную ставку НДС 22%. Такие клиенты являются плательщиками НДС и могут принять предъявленный банком НДС к вычету при соблюдении условий, установленных ст. 171 и 172 НК РФ, на основании счёта-фактуры от банка.