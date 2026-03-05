В аэропорту Сочи задерживается 90 рейсов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылет и прилет 90 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задержаны 42 рейса: 15 — в Москву, по три — в Санкт-Петербург и Екатеринбург, по два — в Казань, Тюмень, Уфу и Шарм-эш-Шейх (Египет), по одному — в Стамбул (Турция), Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Омск, Магнитогорск, Астрахань, Ургенч (Узбекистан), Ташкент (Узбекистан), Нижнекамск, Чебоксары, Новосибирск и Барнаул.

Задержан прилет 48 рейсов: семь — из Москвы, три — из Самары, по два — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Шарм-эш-Шейха, Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Ставрополя, Уфы и Стамбула, по одному — из Еревана (Армения), Оренбурга, Нижнего Новгорода, Батуми (Грузия), Ярославля, Астрахани, Намангана (Узбекистан), Челябинска, Перми, Ташкента, Магнитогорска, Омска, Антальи (Турция), Ургенча (Узбекистан), Нижнекамска и Чебоксар.

Ограничения в аэропорту Сочи вводились 4 марта дважды — с 14:40 мск до 20:20 мск и в 20:55 мск для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой атаки БПЛА. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов 5 марта в 06:00 мск.