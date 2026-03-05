В аэропорту Сочи задерживается 90 рейсов
11:20 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вылет и прилет 90 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Так, на вылет задержаны 42 рейса: 15 — в Москву, по три — в Санкт-Петербург и Екатеринбург, по два — в Казань, Тюмень, Уфу и Шарм-эш-Шейх (Египет), по одному — в Стамбул (Турция), Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Омск, Магнитогорск, Астрахань, Ургенч (Узбекистан), Ташкент (Узбекистан), Нижнекамск, Чебоксары, Новосибирск и Барнаул.
Задержан прилет 48 рейсов: семь — из Москвы, три — из Самары, по два — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Шарм-эш-Шейха, Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Ставрополя, Уфы и Стамбула, по одному — из Еревана (Армения), Оренбурга, Нижнего Новгорода, Батуми (Грузия), Ярославля, Астрахани, Намангана (Узбекистан), Челябинска, Перми, Ташкента, Магнитогорска, Омска, Антальи (Турция), Ургенча (Узбекистан), Нижнекамска и Чебоксар.
Ограничения в аэропорту Сочи вводились 4 марта дважды — с 14:40 мск до 20:20 мск и в 20:55 мск для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой атаки БПЛА. Авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов 5 марта в 06:00 мск.
НОВОСТИ
- 12:20 05.03.2026
- У Саудовской Аравии осталось две недели, прежде чем придется сокращать добычу нефти — FT
- 12:05 05.03.2026
- Найдены 87 тел погибших с потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата
- 12:00 05.03.2026
- В колонии на Кубани осужденный склонял сокамерников к госизмене — ФСБ
- 11:32 05.03.2026
- В ЕС задумались, как избежать возможной волны беженцев из Ирана — Politico
- 11:15 05.03.2026
- Сбер объявил о старте программы компенсации 50% НДС по торговому эквайрингу
- 11:05 05.03.2026
- Не менее 105 гражданских объектов в Иране подверглись ударам США и Израиля
- 11:00 05.03.2026
- Индонезия рассматривает возможность выхода из Совета мира — спикер парламента
- 10:32 05.03.2026
- У США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD — ТВ
- 10:20 05.03.2026
- Похолодание придет в Европейскую Россию после 8 марта
- 10:05 05.03.2026
- КНР в 2026 году на 10% увеличит расходы на науку и технику — проект бюджета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать