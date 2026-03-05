Трамп назвал «немыслимым» то, что Зеленский является препятствием к миру на Украине
20:30 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский является препятствием на пути к миру на Украине, несмотря на то, что у него на руках теперь стало еще меньше козырей, чем прежде. Об этом заявил в интервью газете Politico президент США Дональд Трамп.
«Немыслимо, что он является препятствием», — сказал американский лидер про Зеленского и урегулирование на Украине. «У тебя нет козырей. Теперь у него еще меньше козырей», — подчеркнул хозяин Белого дома.
«[Владимир] Зеленский должен действовать, и он должен добиться заключения сделки», — сказал американский лидер. «Считаю, что [президент РФ Владимир] Путин готов заключить сделку», — подчеркнул при этом хозяин Белого дома.
