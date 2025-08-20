Прямое авиасообщение между Индией и Китаем может быть восстановлено в ближайшее время
20:13 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Китай согласовали скорейшее возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщило индийское министерство иностранных дел по итогам визита главы МИД КНР Ван И в Нью-Дели.
«Стороны договорились в кратчайшие сроки возобновить прямое авиасообщение между материковой частью Китая и Индией и завершить работу над обновленным соглашением о воздушном сообщении», — отмечается в заявлении ведомства.
«Они также договорились об упрощении визового режима для туристов, представителей бизнеса, СМИ и других посетителей в обоих направлениях», — указало министерство.
