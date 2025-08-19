Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
17:12 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий органам МВД, ФСБ и ФТС приобретать наркотики без лицензии для обучения служебных собак. Об этом сказано в материалах комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает внесение изменений в проекту федерального закона " О внесении изменений в Федеральный закон " О наркотических средствах и психотропных веществах», — говорится в материалах.
Как сказано в пояснительной записке к документу, в настоящее время кинологическими подразделениями правоохранительных органов для поддержания необходимого уровня готовности служебных собак к поиску и обнаружению наркотиков применяются имитаторы наркотиков. При этом собаки, подготовка которых осуществляется только с помощью этих реквизитов, имеют трудности с идентификацией и обозначением наркотиков.
«Правительство Российской Федерации рассмотрело законопроект, устанавливающий, что хранение, перевозка, отпуск и использование психотропных веществ для подготовки служебных собак к их поиску, а также уничтожение используемых для этих целей наркотических средств в ФСБ, МВД, ФТС и органах УИС осуществляется без лицензии», — рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
