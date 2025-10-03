Регбийный стадион открылся в парке «Фили»

18:36

В Москве открыт новый регбийный стадион на стадиона "Фили". По словам президента Федерации регби России Игоря Артемьева, это событие стало важнейшим шагом для развития регби в России.

"Мы получаем современную спортивную арену, которая станет домом для наших команд, местом притяжения для болельщиков и примером того, как можно и нужно развивать спортивную инфраструктуру", – заявил Артемьев.

Генеральный директор регбийного клуба «Фили» Иван Лыско считает, что новая площадка позволит организовать дополнительные тренировки и привлечь больше детей к занятиям: "Регбийное поле – это один из фундаментов развития любого клуба, чтобы могли тренироваться дети, играть команды, в том числе взрослые. В Москве, к сожалению, не так много регбийных полей. Поэтому это поле – большой глоток воздуха для всей регбийной московской семьи".

На арене размещено искусственное поле размером 120 на 80 м со специализированным покрытием, стационарные ворота для регби и трибуны на 704 места с навесом. Стадион сможет принимать матчи Высшей лиги и чемпионата Москвы по регби.