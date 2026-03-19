Угрозы для поставок нефти в Европу представители ЕК и ЕС не усматривают

20:45 Источник: Интерфакс

Представители Европейской комиссии (ЕК) и стран ЕС на состоявшемся в четверг в Брюсселе заседании Координационной группы по нефти пришли к заключению, что на данном этапе нет угрозы для поставок нефти в государства-члены Евросоюза.

"Страны ЕС сообщили, что безопасность поставок нефти на данный момент остается стабильной благодаря усилиям по диверсификации, несмотря на колебания мировых цен на нефть. Также было отмечено, что безопасность поставок нефти будет зависеть от продолжительности и эскалации конфликта (на Ближнем Востоке - ИФ)", - говорится в опубликованном пресс-релизе ЕК. В документе отмечается, что запасы нефти в ЕС остаются на высоком уровне.