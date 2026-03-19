ГП РФ проверит, «не отсиживаются ли в тылу» ушедшие на СВО осужденные за коррупцию
17:40 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор России Александр Гуцан поручил прокурорам удостовериться, что ушедшие на специальную военную операцию осужденные за коррупцию действительно проходят боевую службу, «а не отсиживаются поближе к кухне в тылу». Об этом он сообщил на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.
«Около тысячи ста осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — сказал Гуцан.
НОВОСТИ
- 18:35 19.03.2026
- Америка снимает санкции с некоторых белорусских компаний и банков
- 17:35 19.03.2026
- Число проверок бизнеса должно быть оптимальным и учитывать права потребителей — Путин
- 17:30 19.03.2026
- Число вовлеченных в террористическую деятельность иностранцев выросло втрое — Гуцан
- 17:20 19.03.2026
- Прокуратура в этом году даст оценку защищенности критически важных объектов — Гуцан
- 17:15 19.03.2026
- Лидеры ЕС отменили пресс-конференцию с Зеленским в Брюсселе
- 17:12 19.03.2026
- По искам прокуратуры в 2025 году государству передано имущество на 4 трлн руб. — Гуцан
- 17:05 19.03.2026
- Число коррупционных преступлений выросло на 12,3%, отметил Путин
- 17:00 19.03.2026
- Венгрия и Словакия блокировали решение саммита ЕС о выделении 90 млрд евро Украине
- 16:32 19.03.2026
- РФ может превентивно вводить запрет на экспорт бензина в случае высоких цен на топливо
- 16:12 19.03.2026
- Роскомнадзор опроверг информацию о нехватке мощностей для блокировок в сети
