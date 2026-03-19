ГП РФ проверит, «не отсиживаются ли в тылу» ушедшие на СВО осужденные за коррупцию

Генеральный прокурор России Александр Гуцан поручил прокурорам удостовериться, что ушедшие на специальную военную операцию осужденные за коррупцию действительно проходят боевую службу, «а не отсиживаются поближе к кухне в тылу». Об этом он сообщил на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

«Около тысячи ста осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — сказал Гуцан.