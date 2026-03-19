Америка снимает санкции с некоторых белорусских компаний и банков

18:35 Источник: Интерфакс

США снимают санкции с ряда белорусских компаний и банков, включая "Беларуськалий", сообщил спецпосланник президента США Джон Коул в четверг в Минске.

"США снимают санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и министерства финансов", - сообщил Коул после проведенных в Минске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого". "Также из всех санкционных списков исключены Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - говорится в сообщении.