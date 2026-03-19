Прокуратура в этом году даст оценку защищенности критически важных объектов — Гуцан

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура России в этом году завершит проверку защищенности критически важных объектов промышленности и энергетики. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

«В текущем году в рамках уже проводимой проверки критически важных объектов промышленности и энергетики предстоит дать оценку их защищенности от актов незаконного вмешательства, эффективности работы органов, уполномоченных на осуществление контроля, а также руководителей и собственников этих объектов», — сказал он.