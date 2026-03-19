Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран для авиакомпаний РФ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация продлила до 23:59 мск 27 марта 2026 года ограничения на полеты в Израиль и Иран для российских авиакомпаний, сообщило ведомство.

«Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана. Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 мск 27 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Также авиакомпаниям РФ при выполнении полетов в страны Персидского залива рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран