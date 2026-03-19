Число проверок бизнеса должно быть оптимальным и учитывать права потребителей — Путин

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество проверок предпринимателей должно быть оптимальным и обеспечивать защиту прав потребителей. На это указал президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Прошу и впредь действовать в этой сфере [проверок бизнеса] продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и при этом обеспечить надежную защиту прав потребителей», — отметил он.