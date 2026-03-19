Число вовлеченных в террористическую деятельность иностранцев выросло втрое — Гуцан
17:30 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокурор России Александр Гуцан отметил трехкратный рост числа иностранцев в России, оказавшихся вовлеченными в террористическую деятельность.
«Наряду с ростом вовлеченности в террористическую деятельность подростков, в три раза увеличилось число иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к таким преступлениям, в том числе нелегальных мигрантов», — заявил он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.
