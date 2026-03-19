Глава Rheinmetall считает, что ракет для ПВО США и союзникам хватит еще примерно на месяц
23:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и их союзники в случае, если ближневосточный конфликт затянется еще на месяц, останутся без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
«Полагаю, что в настоящее время европейские, американские и ближневосточные запасы либо пусты либо почти опустели. Есть огромный спрос на ракеты, системы ПВО, он идет отовсюду, — сказал он в интервью телеканалу CNBC. — Если он (конфликт на Ближнем Востоке — прим. ТАСС) продлится еще месяц, полагаю, что ракет в доступе почти не останется».
Паппергер объяснил подобное положение дел многократной разницей в стоимости ракет и беспилотников. «Причина очень простая <…> Если вы производите 60-70 тыс. дронов по цене одной единицы в $20-30 тыс., то это ничто по сравнению с тем, против чего вам надо сражаться», — сказал он.
