Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»
18:30 03.10.2025
В Москве в районе Филевский Парк открыто новое здание школы «Интеграл». По словам мэра Сергея Собянина, благодаря этому больше одаренных москвичей смогут раскрыть свой потенциал и талант.
«Новый корпус построили для первых — восьмых классов. В нем сделали комфортные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатеку, медицинский блок и обеденный зал. Везде — понятная навигация, оформленная в едином стиле», — отметил градоначальник.
Новое здание школы «Интеграл» начали строить в августе 2022 года. Процесс финансировался за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.
Всего с начала года в Москве открыты уже 40 новых школ и детских садов, также введено в эксплуатацию 51 здание, реконструированное по программе «Моя школа».
НОВОСТИ
- 19:10 03.10.2025
- Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО
- 18:40 03.10.2025
- В Бельгии зафиксировали 15 неопознанных дронов над авиабазой Эльзенборн
- 18:36 03.10.2025
- Регбийный стадион открылся в парке «Фили»
- 18:00 03.10.2025
- Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днем учителя
- 17:32 03.10.2025
- Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
- 17:12 03.10.2025
- В Красноярском крае при жесткой посадке самолета погибли пилоты
- 17:00 03.10.2025
- Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией — Столтенберг
- 16:48 03.10.2025
- Андрей Воробьев: Сегодня нам как никогда важно быть единой Россией
- 16:32 03.10.2025
- Вильфанд спрогнозировал ранний приход весны в Россию в 2026 году
- 16:12 03.10.2025
- Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать