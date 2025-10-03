Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»

18:30

В Москве в районе Филевский Парк открыто новое здание школы «Интеграл». По словам мэра Сергея Собянина, благодаря этому больше одаренных москвичей смогут раскрыть свой потенциал и талант.

«Новый корпус построили для первых — восьмых классов. В нем сделали комфортные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатеку, медицинский блок и обеденный зал. Везде — понятная навигация, оформленная в едином стиле», — отметил градоначальник.

Новое здание школы «Интеграл» начали строить в августе 2022 года. Процесс финансировался за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

Всего с начала года в Москве открыты уже 40 новых школ и детских садов, также введено в эксплуатацию 51 здание, реконструированное по программе «Моя школа».