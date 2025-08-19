Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС хотят вместе с США предоставить Украине гарантии безопасности, «похожие на 5-ю статью НАТО» о коллективной безопасности, продолжить накачку Украины оружием и подготовку ВСУ. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного онлайн-саммита ЕС.

«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО с последовательным участием США», — заявил он. Он высказал мнение, что украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны, а Брюссель «должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине».