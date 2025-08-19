РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в соответствии со cтамбульскими договоренностями передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 19 тел. Об этом сообщил в своем телеграм-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

«По cтамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1 000 тел солдат ВСУ. Нам отдали — 19. Так же, как месяц назад „, — написал он.