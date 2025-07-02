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В Польше профинансировали создание 3-х новых заводов по производству снарядов

14:32 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) получил 2,4 млрд злотых ($600 млн) на строительство трех новых предприятий по производству снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает интернет-портал Business Insider.

«Первые деньги на строительство заводов [по производству] боеприпасов будут выделены еще в этом месяце. Мы планируем начать производство [снарядов] в конце 2027 г.», — цитирует портал министра государственных активов Якуба Яворского. Он добавил, что будут расширены старые производственные мощности, а также созданы новые технологические линии.

По данным портала, к 2027 году производство снарядов калибра 155-мм составит 150 тыс. штук в год.

В настоящее время польская оборонная промышленность ежегодно выпускает по 50 тыс. таких боеприпасов.

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