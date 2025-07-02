Каждый 10-й фермер московских ярмарок помогает участникам СВО — Собянин

14:43

Участники московских ярмарок за время проведения специальной военной операции направили бойцам и жителям новых территорий РФ более 250 тонн продукции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вклад в поддержку СВО вносил каждый десятый фермер. Градоначальник привел примеры того, как бизнесмены помогают спецоперации.

«Сергей из Тульской области, поставщик московской ярмарки на Семеновской площади, практически с самого начала военной операции передает ребятам не только продукцию собственного производства, - сообщил мэр. - Вместе со своими детьми он делает окопные свечи из натуральных материалов и сухой душ. Также он организовывает сбор средств, закупает продукты и предметы личной гигиены». Еще одна участница ярмарок выходного дня, Майя, муж которой находится в зоне СВО, каждый месяц отправляет военным машину с продуктами.Фермер Мирон из Брянской области отправляет овощи и фрукты, а по праздникам готовит плов для военных.

Кроме того, более 165 тонн гуманитарной помощи собрали московские организации культуры. Представители Москонцерта провели более 1000 выступлений на новых территориях РФ для военнослужащих и местных жителей. Симфонический оркестр «Русская филармония» часто выступает в госпиталях, а Большой московский государственный цирк выезжает с гуманитарными миссиями. Например, представители московского цирка передали средства на поддержку детского социального центра в Горловке и приюта для животных «Пиф». Артисты также посещают военные части и навещают пациентов госпиталей.

Также из Москвы в полевые библиотеки воинских частей, госпиталей, учебных центров и в библиотеки новых территорий направлено более 61 тыс. книг.