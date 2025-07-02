Минфин РФ списал 15,6 млрд руб. долга по кредитам первым трем регионам
14:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.
«Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 млрд рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея», — говорится в сообщении.
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