Минфин РФ списал 15,6 млрд руб. долга по кредитам первым трем регионам

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 млрд рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея», — говорится в сообщении.